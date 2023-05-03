雖然受傷錯過東區四強系列賽首戰，但七六人當家中鋒恩比德仍舊擊敗金塊約基奇與公鹿「字母哥」阿提托康波，奪下NBA本賽季例行賽MVP殊榮。

NBA官方今天公布年度個人最大獎項-例行賽MVP得主，原本約基奇很有機會在這個獎項完成三連霸壯舉，可惜在公布的得票中還是敗下陣來。恩比德獲得73張第一名選票、25張第二名選票、2張第三名選票，總分915分。

例行賽後段顯得略為疲軟的約基奇，最終拿到15張第一名選票、52張第二名選票、32張第三名選票，總分674分，飲恨落敗。

阿提托康波拿到606分排名第三，塞爾提克探花塔圖得到89張第四名選票，總分280分，名列第四，雷霆亞歷山大、騎士米契爾、國王沙波尼斯、獨行俠東契奇等人也都獲得雙位數得分選票。

此外，這也是連續5個賽季由非美國球員得到MVP殊榮，阿提托康波(2018-20)、約基奇(2020-22)，恩比德本季場均33.1分、10.2籃板、4.2助攻、1.0抄截、1.7阻攻數據獲獎。

季後賽創不老傳奇紀錄的湖人詹姆斯，則是20年職業生涯首次在這獎項未能獲得任何一張選票，可見得詹姆斯再也無力角逐這座獎項了。