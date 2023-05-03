高雄市前鎮區瑞興街1間公寓，今天上午發生火警，從內竄出濃煙，消防人員動員趕往搶救，屋主也正好出門買菜，幸未造成傷亡。確實起火原因由消防局調查中。

前鎮區瑞興街1棟公寓發生火警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市消防局今天上午8時23分獲報，前鎮區瑞興街1棟公寓1樓發生火警，消防局出動11車29人趕去滅火，但發現是公寓1樓住家起火，現場竄出濃煙。消防隊立刻進屋滅火，約10分鐘後撲滅火勢，屋主67歲方姓婦人正好返家，原來她剛好外出買菜，疑似忘為電鍋煮食而起火，詳細情況待火調科調查。