高雄前鎮公寓火警竄出濃煙 女屋主外出買菜逃過一劫 11:052023/05/03 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前鎮區瑞興街1棟公寓發生火警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市前鎮區瑞興街1間公寓，今天上午發生火警，從內竄出濃煙，消防人員動員趕往搶救，屋主也正好出門買菜，幸未造成傷亡。確實起火原因由消防局調查中。 前鎮區瑞興街1棟公寓發生火警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） 高雄市消防局今天上午8時23分獲報，前鎮區瑞興街1棟公寓1樓發生火警，消防局出動11車29人趕去滅火，但發現是公寓1樓住家起火，現場竄出濃煙。消防隊立刻進屋滅火，約10分鐘後撲滅火勢，屋主67歲方姓婦人正好返家，原來她剛好外出買菜，疑似忘為電鍋煮食而起火，詳細情況待火調科調查。 #火警 #前鎮 #消防局 #高雄 #買菜 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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