許多人買3C家電、服飾等都喜歡買日韓品牌，對台灣製造的國貨興致缺缺，不買單，就有網友好奇，台灣是不是少數不支持國貨的國家？引發討論，不少人認為價格太貴是主因，但大批網友指出1神級家電只用國貨，就是大同電鍋。

原PO日前在PTT發文，看看世界各國，像是韓國、日本、大陸等，只要是自己國家的品牌，國內消費者幾乎都全力支持，而台灣製造的國際品牌也多，但消費者對國貨卻非常嫌棄，反而超愛買日韓品牌，甚至偽裝成日韓品牌的淘寶貨，也一堆人不分真假就買，納悶「沒人發現台灣是少數不支持國貨的國家嗎？」

貼文PO出後，許多網友透露不愛用國貨的原因，是因為在國內買比國外還貴，或同樣價格國內比國外低階，導致越來越不想支持，「台灣專宰自己人，盤子才挺國貨」、「好貨都外銷，次級品才留在國內賣，還賣得比較貴」、「因為國貨被貼上台灣價值反而比進口更貴」、「尤其是台灣保健食品，更把台灣人當作盤子王」、「做得好有誠意當然支持阿，但檯面上大部分都舉著愛國貨的大旗塞大便給你」。

但也有不少人力挺國貨，「台灣茶葉、台灣口罩、部分品牌的台灣保養品，都很讚啊」、「我家有買過捷安特腳踏車」、「一般日常民生用品還是會覺得MIT不錯啦」，其中大同電鍋是眾人力挺的國貨產品，「大同電鍋普及率，你說不支持」、「電鍋我會堅持用大同，去日本一樣最好用」、「除了大同電鍋真的沒一個能打」。