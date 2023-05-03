吳姓男子前年因吸食毒品引發幻覺，幻想員工宿舍的同事是殺人犯、強姦犯，他持刀殺死對方，最高法院駁回上訴，考量他坦承犯行，依殺人罪判刑13年定讞。

吳姓男子因長期施用安非他命類毒品引發物質使用障礙症、物質誘發的精神病疾患，他因不滿同住在員工宿舍的賴姓男子日常生活舉止，且因他的病症產生賴有強姦、殺人犯行的幻覺，又懷疑賴要對自己不利，因此心有積怨。

前年7月14日晚上吳男聽到賴男在員工宿舍客廳喝酒喧嘩，竟一時氣憤，先持鐵條攻擊朝賴的頭部、臉部、肩部，見賴以左手揮擋，他又持牛排刀自賴的左上背部刺進胸腔，復以腳踹賴之腹部、左腰，致賴向右側趴倒在該客廳長椅上。

吳男見賴已無動靜，竟再持鐵棍揮打賴背部，致賴受有背部銳器刺傷，其他員工發現賴遭吳毆打後毫無反應且身上沾滿血跡，立即至屋外撥打電話報警處理，吳男立刻逃離，經警到場將已無生命跡象的賴送醫院急救，仍因血胸死亡，吳男遭警逮獲。

台中高分院斥責吳男剝奪無辜被害人的寶貴生命，造成不可回復的損害，誠屬法所難容，但考量他始終坦承犯罪，從警詢、偵訊到法院審理程序都配合調查，並未妨礙司法公正審判的效能，依殺人罪判刑13年，禠奪公權5年，他提上訴，遭最高法院駁回定讞。

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