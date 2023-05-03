被網友稱為「東區最美咖啡廳」的「勺日」，第二間分店進駐大直「NOKE忠泰樂生活」，也是「勺日」首間百貨商場店。迎接開幕，「勺日」忠泰樂生活店推出為期兩周的「奶茶色咖啡廳經典午茶體驗」，還有身分證末三碼符合「4、2、8」任一碼者，可享單人消費滿額打9折優惠。

開幕首雙周限定 雙人雙層下午茶快閃亮相

「勺日」樂生活店推出為期兩周單店限定的「奶茶色咖啡廳經典午茶體驗」，雙人共享889元。(勺日咖啡提供)

「勺日」忠泰樂生活店已經於4月29日正式對外營運，歡慶開幕，業者推出為期兩周單店限定的「奶茶色咖啡廳經典午茶體驗」，內含熱銷品日香吐司Ｘ酪梨培根野菇松露蛋、巧克力甘納許甜點杯、小聖多諾黑可頌鬆餅、美式咖啡，還有純植吐司blivin X勺日香橙藍莓輕甜水果，訂價雙人共享889元。此組合加購南霸天酒吧TCRC聯名小微醺覆盆子紅酒1杯只要199元。

「勺日」6月將推出全新晚餐與各店專屬菜單，樂生活店也將端出4款限定調酒。 (勺日咖啡提供)

品牌邁入第3年，業者透露：「延續創始的健康飲食與頂級用料概念，我們廚房與甜點師費時半年調整菜單，精心企畫『all day high tea』晚餐（下午茶感的晚餐）菜單。」其中「雲飄飄韓式辣拌菜佐雞胸可頌鬆餅」與美式起士肉醬、義式青醬牛肚等開胃精緻的醬料都是團隊指定推薦款，全新晚餐菜單預計於6月1日在雙店正式登場。6月1日起，樂生活店也將端出4款單店限定調酒，美酒配挑高落地窗美景，讓民眾樂享微醺之夜。

身分證拿出來 對中3個數字滿額享9折

開幕首月，身份證字號末3碼中有「4、2、8」任一數字，到「勺日」樂生活店消費，單人滿280元可享9折。(勺日咖啡提供)

5月31日前，「勺日」樂生活店加碼祭出身份證對對樂活動，身分證字號末3碼中有「4、2、8」任一數字，單人消費滿280元可享9折，每桌以人頭計算，2人需滿560元才可打折。

5月7日前，民衆可預購「百二歲」的日月潭紅茶「紅玉巴斯克」7吋蛋糕母親節蛋糕。(勺日咖啡提供)

此外，即日起至5月7日，業者同步推出百年茶農品牌「百二歲」的日月潭紅茶「紅玉巴斯克」7吋蛋糕母親節好禮預購，雙店皆可取貨。

日作空間X勺日團隊 複合空間日夜皆美

新店面從大桌距轉化為留白的生活美學，櫃體有「被挖了一勺」的流線設計，處處充滿巧思。(勺日咖啡提供)

「NOKE忠泰樂生活」商場不只是商場，還有展覽可看，整體設計風格明亮有質感，「勺日」樂生活店融合商場純白色清新的建築，並延續台北東區本店的木質調與奶茶色寬闊風格，新店面從大桌距轉化為留白的生活美學，櫃體有「被挖了一勺」的流線設計，極簡燈具以最細的線條表達，不干擾二層樓挑高空間引入的自然光，白天陽光灑落，晚上能盡收窗外夜景，日夜皆美，隨便拍都好看。

被網友稱為「東區最美咖啡廳」的「勺日咖啡廳」，進駐大直「NOKE忠泰樂生活」展店。(勺日咖啡提供)

除了空間舒適，交織在空間中的仿真植栽則隱喻著團隊對永續理念的關注，講述餐飲、消費與大地共生的故事。而座位區整體用色搭配大直的餐酒市場顯得較為成熟，大面積紅土色座位與候位區的檸檬樹預期將吸引消費者打卡。

新門市擴大選物區 打造更全面複合場域

「勺日」樂生活店繼承東區本店的咖啡加選物的複合型態，選物消費區域的比例較本店更高，以主題式企劃推出，吸引更多品牌加入，包括Carnival light職場女性衣著與Carnival休閒男裝、Half Me台灣製不簡單服著，以及即將推出的澳門純素包袋設計師商品。而本店備受喜愛的丹麥永續香氛Skandinavisk、台灣香氛護膚品牌APZ、法國輕奢飾品WAEKURA、台灣設計師許願手繩Project Lazarus等也沒有缺席，民眾在享用美食之餘，也能挑選更多質感小物，提升生活型態。

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