女星侯怡君與蕭大陸愛情長跑20年，前年5月宣布結婚，感情恩愛如昔。今（3日）是蕭大陸68歲生日，侯怡君和劇組提前為他慶生，不但請女子樂隊演出，還送上大型壽桃，讓蕭大陸忍不住開玩笑道：「預習將來的喪禮。」

侯怡君2日提前在臉書公開祝福老公蕭大陸生日快樂，「這團綜藝團是把（退休的姐姐們）特地找回來替你慶生，不多，加起來差不多1000歲，你應該很感動吧！你常說過日子比過節日重要！但…影片中的你好像笑得很燦爛（包括：手足無措，想找洞鑽）口嫌體正形容最恰當不過了，總之……希望你未來的每一天都能開開心心、身體健康、平安喜樂。」

接著，侯怡君率先上傳一刀未剪的慶生片，蕭大陸一出場就被拉炮，工作人員還拿出「蕭製作 蕭大陸生日快樂」等字樣的紅布條，不僅如此，被封「Black Black」的女子西樂隊穿著一身紅，圍著蕭大陸演奏，把氣氛炒熱到最高點；緊接著，4名劇組夥伴合力端出大型壽桃，蕭大陸表示這是人生第一次過生日，因為他認為生日是母難日，所以從不過生日，被騙到現場時嚇了一跳，「不過這樂隊很不錯，讓我預習了將來我的喪禮。」幽默的發言逗樂現場所有人。

蕭大陸接著許願，希望戲劇《市井豪門》收視長紅、所有參與的夥伴們都與有榮焉，也希望大家身體健康，更甜喊：「我老婆第一次出賣我」，現場歡笑聲不斷。