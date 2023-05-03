台灣過去有高雄－熊本定期航線，2020年因新冠肺炎疫情中斷，至今尚未恢復，日本多次表達希望能恢復熊本航線。日本眾議員坂本哲志昨率隊拜訪交通部民用航空局，希望台灣能盡速恢復與熊本間的航線，局長林國顯允諾將全力協助，增進兩地交流。

台灣與熊本定期航班始於中華航空2015年10月25日開闢高雄－熊本航線，每周3班，載客率約7成，其後因受疫情影響於2020年2月間停航。

日本重量級國會議員、自民黨副幹事長坂本哲志昨與3位國會議員，以及熊本縣議會議長、5位議員以及副知事等11位日方人士拜訪民航局，希望台灣與日本熊本之間航線儘速復航。

坂本哲志表示，日本一直是台灣人最喜愛的出國旅遊的國家之一，2019年台灣赴日旅客人數達491萬人次。目前飛日航班每周571班，已恢復到疫情前79％。

林國顯承諾，將全力協助國籍航空公司儘快恢復熊本航線，以增進兩地經貿、文化及觀光等面向深度交流，近期已有中華航空及星宇航空2家業者先以包機飛航桃園－熊本，後續民航局也將全力協助業者恢復定期航線開航。