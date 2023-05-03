大宇資第1款在印度上市手遊《掠奪者》，預計6月初進行事前登錄，7月除印度外，也會在巴基斯坦以及孟加拉上市，為深耕印度市場，大宇資並在孟買成立印度子公司。
除了《掠奪者》外，大宇資也籌備第2款動作類遊戲，將在今年第4季發行，明年還有代理其他地區遊戲在印度上市，印度將成為大宇資的布局重心。
大宇資盤中股價表現強勁，一度攻上漲停，持續創下去年9月除息來新高。大宇資的拉高，也帶動網龍(3083)、智冠(5478)及歐買尬(3687)走揚，漲幅逾2%~3%。
大宇資(6111)昨日宣布今年第3季遊戲將進軍印度，由於印度人口超越大陸，加上大陸遊戲遭到印度政府全數下架，大宇資全力搶佔印度這片新藍海，假若成功攻印，未來有望代理到日韓等遊戲到印度，加上子公司安瑞-KY(3664)長期在印度布局，印度市場有機會成為大宇資遊戲收入貢獻最大區域。
大宇資第1款在印度上市手遊《掠奪者》，預計6月初進行事前登錄，7月除印度外，也會在巴基斯坦以及孟加拉上市，為深耕印度市場，大宇資並在孟買成立印度子公司。
除了《掠奪者》外，大宇資也籌備第2款動作類遊戲，將在今年第4季發行，明年還有代理其他地區遊戲在印度上市，印度將成為大宇資的布局重心。
大宇資盤中股價表現強勁，一度攻上漲停，持續創下去年9月除息來新高。大宇資的拉高，也帶動網龍(3083)、智冠(5478)及歐買尬(3687)走揚，漲幅逾2%~3%。
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