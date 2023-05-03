大宇資第1款在印度上市手遊《掠奪者》，預計6月初進行事前登錄，7月除印度外，也會在巴基斯坦以及孟加拉上市，為深耕印度市場，大宇資並在孟買成立印度子公司。

除了《掠奪者》外，大宇資也籌備第2款動作類遊戲，將在今年第4季發行，明年還有代理其他地區遊戲在印度上市，印度將成為大宇資的布局重心。

大宇資盤中股價表現強勁，一度攻上漲停，持續創下去年9月除息來新高。大宇資的拉高，也帶動網龍(3083)、智冠(5478)及歐買尬(3687)走揚，漲幅逾2%~3%。