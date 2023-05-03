歐洲統計局周二公布，歐元區四月的核心通膨(扣除波動較大的能源和食品價格)從年增7.5%降至7.3%，為自2022年1月以來首次下降。

此外歐洲央行對三月銀行貸款資料的調查顯示，即使借款者的需求大幅下降，銀行們仍繼續在收緊信貸的發放，導致家庭信貸的成長率降到2018年以來最低水準。

這些數據顯示，ECB史上最快的借貸成本飆升(升息)，已經開始對經濟產生影響。這可能會讓歐洲央行追隨聯準會的腳步，在一輪大幅升息之後，本周只進行25基點(1碼)的升息，並且逐步退出危機時期的量化緊鎖(QT)。

Pictet財富管理的總體經濟研究主管Frederik Ducrozet說，歐洲央行從現在開始會更加謹慎，祭出25基點升息或逐步的QT。

歐洲央行目前處境艱難，一方面不得不給家庭跟企業施加更多金融痛苦，以求讓整體通膨增長率從四月的7%降至目標的2%。

其它央行也面臨類似困境。澳洲央行在周二宣布再次升息，震驚了市場，該行並表示，這不會是最後一次的升息。