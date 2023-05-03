對於環球晶圓收購兆遠，法人的觀點認為，環球晶將藉此跨足砷化鎵(GaAs)、鉭酸鋰(LT)及鈮酸鋰(LN)晶圓市場。LT、LN主要應用為表面聲波濾波器(SAW filter)，經常用於無線通訊系統的零組件。GaAs主要應用於RF、雷射二極體、LED。在廣泛的產品光譜之外新增特殊晶圓的業務板塊。兆遠LT、LN 過去市況良好，但2022起至目前手機市況轉差，因此連帶受到影響，但當手機回溫、隨5G、6G、衛星等應用需求增加，看好該市場。預估2022~2028表面聲波濾波器（SAW filter）的CAGR 2.7%，市值將增至美元90億元，LT、LN CAGR會十分接近，約2~3%。

至於電力成本的增加，環球晶的經營團隊在法說會上很肯定表示，長期毛利率會維持在40%之上，這會優於過去5年環球晶毛利率39%的均值。

環球晶全球產能布局，車用需求及政府挹注下，預估美洲區12吋晶圓廠產能比重2026年將由0.2%成長至9%；歐洲及中東地區將從6%增長至7%；韓國、日本及台灣產能比重分別23%、12%及21%，另中國亦由2022年之22%增至2026年之25%。