新北市長侯友宜經濟政策外界關注，新北市議員洪佳君今議會總質詢詢問侯對台灣經濟看法，侯友宜表示，今年經濟情況保2非常辛苦，他也舉新加坡國家政策很清楚，不僅產業戰略明確，在國際情勢間做好步伐調整，一個國家的經濟不可能只仰賴一個經濟體，透過多簽署FTA，才可在面臨疫情挑戰與美中貿易中隨機應變。

議場上被問今年經濟有機會保2，侯友宜說「今年很難」，根據中央公佈的數據，第一季成長率是負3.2，不過後來有補充餐飲、國旅不錯，但要保2確實蠻辛苦。

洪佳君提到新加坡副總理兼財長黃循財在51勞動節演講內容，包括新加坡新冠疫情及地緣政治緊張等因素，讓全球貿易出現顯著變化，黃更提到「各國在討論『近岸外包』或『友邦外包』，這意味著各國正在將工廠和關鍵供應，放在離他們更近的地方，或者在他們信任的友好國家」，詢問侯友宜意見。

侯友宜說，他這次拜訪新加坡，談得最多就是經濟，新加坡國家政策清楚，不僅產業戰略明確，善用地理位置的麻六甲海峽，尤其最重要不會只靠自己，他們國家不是很大，非常仰賴周遭友邦，才會提出近岸外包與友邦外包，在國際情勢下，做好步伐調整。

「經濟體系不可能只仰賴一個經濟體」侯友宜也說，東南亞有六億人口，新加坡跟周邊簽署FTA，仰賴多邊經濟體，黃副總理在勞動節講的話，他們知道自己的優勢，在面臨疫情挑戰、美中貿易戰裡，做好很多應變機制。

侯友宜更說，新加坡還有一點可學習，就是他們對內一定先整合好，所有產業政策，如高階金融服務業，國內先整合三大系統，待三大系統有國際競爭力後，就對外開放，有步驟、有方法，策略非常清楚，國家準備好，就會開始跟多邊多國家互惠、互利、開放。

侯友宜也說，新加坡約跟30幾個國家簽署FTA，另外在跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP扮演重要角色， 他也當面跟新加坡建議，希望台灣也能夠加入，給台灣多一點機會，讓台灣經濟體跟大家並肩作戰。

侯友宜說，出國就是要站在國家立場，讓經濟、貿易、產業如何去做好結盟才是最重要，「他們當然也有聽進去」， 新加坡就是靠自己自立、自信勇敢走出來，這是他們的本事；我們跟新加坡也有自由貿易協定，每年進出口七百億，多簽一些FTA，對經濟產業進出口貿易互惠互利都是好事情。

洪佳君也建議侯可以多出訪，侯友宜表示，疫情爆發前有出去過 北歐、東協三國，引進很多觀念， 這幾年城市交流300多座城市，新北市身為國際城市，也接待60幾個團次，與國內外重要人士交流。