新北市長侯友宜是2024總統大選熱門人選，名嘴黃揚明稱，他收到權威消息指藍營將在5月下旬至6月初徵召侯友宜，同時舉辦北中南大造勢。對此，侯友宜回應，黨目前還是按照自己的步驟跟既有期程規畫，一切尊重黨的規畫和步驟，相信黨會仔細聆聽外界的意見和聲音。

對於國民黨中常會今提名新北市4位議員參選立委，新北市民進黨團批評市長帶頭落跑，年底可能會拒審預算。侯友宜說，中央地方要一起面對、攜手合作，讓新北市有長足進步，只要中央地方齊心，新北市進步會更快，未來預算審查，還是希望大家能夠多溝通，讓新北市建設快速展開。

名嘴黃揚明稱，他收到權威消息指藍營將在5月下旬至6月初徵召侯友宜，同時舉辦北中南大造勢。對此，侯友宜回應，黨目前還是按照自己的步驟跟既有期程規畫，相信黨會仔細聆聽外界的意見和聲音。（葉德正攝）

另外，媒體問及，國民黨總統提名近期是否會有大變數，侯友宜說，每個人不分你我、不分黨派和族群，大家攜手共好面對，讓中華民國安定永續繁榮，大家都會同心協力，為國為民做事。

至於是否擔心出現大選出現四腳督狀況，侯友宜表示，每個人同心齊力為中華民國、為台灣這塊土地打拚做事，大家攜手合作。