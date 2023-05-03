本周六（6日）是24節氣的立夏，清水孟國際塔羅小孟老師列出4個立夏禁忌，提醒民眾不可以坐門檻或在正門口穿鞋，忌吃過補氣食材，也不宜躁動及衝動。

小孟老師在臉書發文指出，立夏對古人來說代表「告別春季，夏季即將到來。」氣溫將開始明顯升高，迎接酷暑，且雷雨增多，農作物將進入繁衍，是生長旺盛的重要節氣。

小孟老師列出立夏的2個習俗，「立夏吃蛋」，天氣炎熱食慾容易變差，被稱之為「疰夏」（夏季的病症）；女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨、鵝蛋解「疰夏」，因此才有立夏吃蛋的說法。

另外，立夏要吃一些涼性與溫性水果，如蘋果、檸檬、櫻桃或葡萄；不宜吃過飽，要給胃多留一些空間；蔬菜可以吃苦瓜、小黃瓜，也可以多喝綠豆湯或青草茶。

至於立夏禁忌，小孟老師提醒，不可以坐門檻，民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，前途容易暗黑；不要在正門口穿鞋，當天門神生日，在正門口穿鞋容易惹怒門神。

另外，立夏不宜吃太補，吃太補氣容易導致上火、喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差；不宜躁動，夏天炎熱容易與人結怨，講話不要太直，也不可以衝動投資，以免投資失利。

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