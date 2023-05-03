客家委員會為了讓更多人能從歌唱中學習客語，與紙風車劇團創辦人李永豐決定免費將紙風車劇團客家親子劇《雨馬》歌曲永久授權客委會使用，並開放下載，共同推廣客家語。

紙風車劇團客家親子劇《雨馬》，因經常有觀眾詢問希望取得授權，作為合唱比賽歌曲，為了讓更多人能從歌唱中學習客語，紙風車創辦人李永豐決定免費將《雨馬》歌曲永久授權客委會使用，共同推廣客家語。

2021年客家委員會聯手紙風車劇團推出客家親子劇《雨馬》，巡迴演出34場，包含疫情期間線上播放，累積近64萬名觀眾，深受海內外觀眾喜愛，紙風車劇團為《雨馬》量身打造輕快、溫馨的曲風，讓大小朋友都能朗朗上口。

李永豐表示，學習語言最快的方式就是從歌唱中學習，而《雨馬》演出時所播放的歌曲，因為旋律好記，不管會不會客語的大小朋友在觀看演出後，也都能哼上幾句。希望透過《雨馬》歌曲的授權，讓更多人都能從歌曲中學習客家語。

紙風車《雨馬》四首歌曲，於客家雲提供載點與歌詞方便下載使用，客委會主委楊長鎮表示，多元文化已成為當代社會追求的重要價值，尤其是台灣內部族群語言與多元文化的推廣、保存更是現今社會重要的課題，對於紙風車授權《雨馬》歌曲使用，共同推廣客家語表示感謝。希望藉由與紙風車劇團攜手合作，帶領孩子認識與學習客家語言文化力。客家雲《雨馬》歌曲下載連結可至：https://reurl.cc/2WAvZ4