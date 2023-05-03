西區準決賽G2吞敗，擁有四大巨頭的太陽陷入了系列賽0比2落後，今（3）卻再度迎來不幸消息，根據美媒《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在G2傷退的太陽主控保羅（Chris Paul），傷勢情況將在一周後重新評估，也代表與金塊系列賽的G3到G5都無法出賽。

G2第3節剩下5分鐘，太陽手握8分領先，保羅卻在和金塊後衛波普（Kentavious Caldwell-Pope）起跳爭搶籃板時，造成了腹股溝緊繃，落地後的保羅不斷用左手摸著受傷部位，在邊線緩慢走著才參與球隊進攻，保羅隨後被換下場，並沒有回到比賽當中。

太陽總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）賽後向記者表示，保羅無法伸展腿部，隨後查拉尼亞也證實受傷部位確實是在腹股溝。失去保羅對太陽又是一次沉重打擊，在進攻端上，保羅善於梳理球隊，能讓球不斷地流動並找到最適合的空檔出手，是太陽陣中的定海神針。

本賽季太陽重磅引進杜蘭特（Kevin Durant），是保羅打破生涯無冠魔咒的最佳機會，沒想到另一魔咒又悄悄纏上他，保羅季後賽生涯當中多次在關鍵時刻受傷，令人最有印象的是2018年西區冠軍賽，當時保羅身披火箭戰袍，系列賽對陣勇士拿下3勝2負聽牌優勢，但在接下來兩戰中因傷缺陣，火箭最終也遭到逆轉無緣總冠軍賽。