美軍最高將領、參謀長聯席會議主席馬克．米利（Mark Milley）在當地時間2日於《外交事務》（Foreign Affairs）的一檔Podcast節目中表示，美國「應該盡其所能地確保中國和俄羅斯不會建立戰略軍事同盟，停止推動中俄之間的軍事合作」，因為這不符合美國的利益。

米利認為，當今世界是由美中俄三大國構成的「三極世界」，相較冷戰時期美蘇構成的「兩極世界」更複雜。他同時承認儘管美國正密切關注，但目前並未看出中俄形成了「成熟的」地緣政治同盟，兩國之間的軍事關係也「非常溫和」。

米利表示，美國必須意識到並注意，不要在軍事層面推動中俄走得更近，要確保中俄不會形成某種對美國的地緣戰略、政治和軍事同盟。

談及俄烏戰爭，米利透露，美國已經在幫助訓練和裝備烏克蘭軍隊，以應對即將到來的攻守態勢，但這場衝突不太可能在今年產生明確的贏家。他認為俄方並未在烏克蘭實現其目標，潛在的談判可能會在「一至兩年內」進行。

對於當前中俄關係和兩軍各項交流合作，根據觀察者網報導，中方早已明確表示，中俄關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質；中俄關係是光明坦蕩的君子之交，與那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比。