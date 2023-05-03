有人提出「一縣市一核電廠」政見近期引發討論，新北市長侯友宜表示，每個人對能源政策都有表示意見的空間，意見表示出來，可以經過討論，只要討論讓台灣不缺電，大家有共同方向，這才是最重要的。

有人提出「一縣市一核電廠」政見近期引發討論，新北市長侯友宜表示，只要討論讓台灣不缺電，大家有共同方向，這才是最重要的。（葉德正攝）