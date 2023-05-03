贊同「一縣市一核電廠」？ 侯友宜：不缺電才是最重要的 11:242023/05/03 中時 蔡雯如 、 葉德正 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜3日赴市議會備詢。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有人提出「一縣市一核電廠」政見近期引發討論，新北市長侯友宜表示，每個人對能源政策都有表示意見的空間，意見表示出來，可以經過討論，只要討論讓台灣不缺電，大家有共同方向，這才是最重要的。 有人提出「一縣市一核電廠」政見近期引發討論，新北市長侯友宜表示，只要討論讓台灣不缺電，大家有共同方向，這才是最重要的。（葉德正攝） #核電廠 #侯友宜 #缺電 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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