美系外資表示，MOSFET、IGBT和PMIC在3月的出貨量都相較2月提高，但價錢卻都相較2月下滑。就3月出貨量來說，MOSFET上漲18%、IGBT上漲13%、PMIC上漲23%；就產品線平均售價而言，MOSFET下降1%、IGBT下降6%、PMIC下跌9%。

美系外資表示，大陸3月PMIC市場動能遠弱於全球，且大陸市場PMIC價格競爭較為激烈，部分當地業者採用更積極的定價策略，部分業者透過銷售產品以換取現金支付供應商，而一些新業者則必須面對滿足投資者的KPI。從應用來看，PC PMIC需求有所改善，PC用PMIC正在萌芽，而對其他應用的需求仍然疲軟。以個股來說，有鑑於PMIC需求依然疲軟，給予矽力-KY(6415)、上海艾為電子減碼評等、力智(6719)中立評等。

美系外資表示，目前MOSFET面臨價格壓力，車用MOSFET也有訂單削減的挑戰，大陸3月MOSFET市場動能與全球相似。合晶(6182)其主要客戶是全球汽車power semi IDMs，目前看到動能正在減弱，這與和產業的走勢相呼應。過去18個月汽車MOSFET出現短缺，但根據調查顯示，汽車MOSFET供應不再緊張，MOSFET的交貨時間和價格趨勢正在下降。

至於IGBT，美系外資表示，全球IDM廠商上調IGBT價格，大陸3月IGBT市場動能遠強於全球，且注意到，全球IGBT IDM廠商最近提高了IGBT價格，這對主要IGBT廠商有利。另外，汽車半成品市場可能會在2023年第二季度末看到價格調整，最近，汽車客戶給汽車供應鏈帶來了更大的定價壓力，相信汽車PMIC、MOSFET、MCU將出現更多的價格調降，而車用IGBT應該保持健康。