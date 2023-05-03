陸軍航空特戰指揮部602旅昨（2日）於恆春三軍聯訓基地進行「112-2空用武器基礎射擊」，過程中官兵精準射擊各式武器，展現空中精準打擊能力。其中，最受到矚目的是黑鷹直升機進行空中機槍對地掃射，壯觀場景如同戰爭電影般，罕見在國軍的操演中曝光。

AH-1W攻擊直升機發射30公釐鏈砲。（軍聞社提供）

飛彈精準命中靶區。（軍聞社提供）

據《軍聞社》報導，清晨拂曉，空地勤人員在停機坪上進行驗油及飛行前檢查等各式作業，確保機務及射控系統情狀況正常；隨後，在飛安督導官監督下，武器組人員相互配合，依序完成每架任務機彈箱及火箭彈掛載作業。

陸航第602旅OH-58D戰搜直升機、AH-1W攻擊直升機及UH-60M黑鷹直升機開車後滑行至備炸區進行射控系統結合，並依照航線規劃至目標區射擊2.75吋海神火箭、30公厘鏈砲及M240機槍等，驗證飛行員及作戰士射擊精準度及訓練成果。

而其中，最受到矚目的科目，還是黑鷹直升機進行少見的空中機槍對地掃射，透過機上配置的M240機槍，對地面目標集火射擊，也讓戰爭電影中，直升機進行支援及掃蕩任務時才會出現火力場景，罕見在國軍的操演曝光。

地勤人員進行驗油。（軍聞社提供）