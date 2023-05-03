美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天表示，美國本月將在東加王國開設新的大使館，作為在太平洋地區擴大外交影響力以對抗中國勢力崛起的一部分行動。

康達告訴美國聯邦參議院外交委員會一個小組委員會，美國也將繼續與萬那杜和吉里巴斯接觸，討論在這兩個太平洋島國開設新大使館等事宜。

美國國務院今年3月表示，計劃在萬那杜開設大使館。美國與這個南太平洋島國雖有外交關係，但未開設大使館，目前由駐巴布亞紐幾內亞外交官代理相關事務。

在缺席30年後，美國今年重新開啟駐索羅門群島大使館。

儘管美國做出這些外交努力，索羅門群島今年3月仍與一家中國國有企業簽下一份價值數百萬美元的合約，要在首都荷尼阿拉（Honiara）開發國際港口。

自索羅門群島去年與北京達成安全協議以來，美國和區域盟國澳洲、紐西蘭都擔心中國可能在這個地區建立海軍基地。

美國也致力與馬紹爾群島、帛琉和西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦續簽協定。根據協定，美國維持對這些島嶼的防禦責任，並獲得太平洋大範圍地區的專屬使用權。

美國總統拜登政府正尋求國會允許在未來20年內對這3個國家提供71億美元的經濟援助。這些資金被視為遏止中國對這些國家影響力日增的關鍵。

知情官員透露，拜登可能於5月22日短暫訪問巴布亞紐幾內亞，作為加強與太平洋島國地區接觸的一環。