如果依三大方式來看，登記入已近920萬人，和行政院當初預估的1,000萬人可說十分接近。至於ATM領現原本估計有600萬人，目前領取人數則約460萬人，反而是三種管道中，達成率較不如預期來得好的。郵局臨櫃當初預估300萬人使用，目前也已達250萬人。