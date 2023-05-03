如果依三大方式來看，登記入已近920萬人，和行政院當初預估的1,000萬人可說十分接近。至於ATM領現原本估計有600萬人，目前領取人數則約460萬人，反而是三種管道中，達成率較不如預期來得好的。郵局臨櫃當初預估300萬人使用，目前也已達250萬人。
還在等？普發現金6千元 2,000萬人已入袋
普發現金6,000元已有逾2千萬人入袋為安。財政部最新統計顯示，至5月2日，已領取普發現金者突破2,000萬人，領取率已達87％，僅3％民眾還沒有領取。
普發現金6,000元已有逾2千萬人入袋為安。財政部最新統計顯示，至5月2日，已領取普發現金者突破2,000萬人，領取率已達87％，僅3％民眾還沒有領取。
如果依三大方式來看，登記入已近920萬人，和行政院當初預估的1,000萬人可說十分接近。至於ATM領現原本估計有600萬人，目前領取人數則約460萬人，反而是三種管道中，達成率較不如預期來得好的。郵局臨櫃當初預估300萬人使用，目前也已達250萬人。
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