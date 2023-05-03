一名20多歲、外觀纖細的女子每天很晚起床，醒來後就吃一頓豐盛的早午餐，也使她不敢吃晚餐以防過胖。空腹時間過久下，胰島素分泌異常，女子的糖化血色素高達6.0，已屬糖尿病前期。醫師表示，由於女子一天常只吃一餐早午餐，該餐的份量過多，導致胰島素分泌異常、血糖不穩定，若不治療，將成糖尿病患者。

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目表示，上述女子因家境好，畢業後無需工作，所以每天晚起，起床後就吃一頓豐盛的早午餐。由於早午餐份量大、熱量高，女子基於罪惡感，常不吃晚餐，導致空腹時間很長。

陳榮堅表示，經檢查女子的血液與胃、膽等器官，發現女子的胃鏡結果正常，但糖化血色素6.0，高於標準值的5.6，「若糖化血色素達6.5，就屬糖尿病患者。」女子的胰島素分泌也顯示異常。此外，女子的膽囊內有膽沙，顯示女子膽囊內的膽汁無法正常被排空，而堆積成沙。

他表示，女子血糖過高是因為每天常只吃一餐，該餐份量極大，此時胰島素分泌量極高，長期使得血糖數值不穩定。此外，因女子空腹時間太長，負責消化食物的膽汁長時間儲存於膽囊內，無法被排空，導致膽沙生成。

陳榮堅表示，之後請女子減少早午餐的份量，「晚餐多少吃一些，以利胰島素分泌正常及膽汁的排空，」6個月後，女子的糖化血色素降至5.4，且已無膽沙。