中和警方日前接獲線報，安平路一處棋牌社，以複合式經營為名提供美食餐飲，卻暗中經營職業麻將賭場，經警方蒐證，發現該賭場以臉書發文招攬牌友，再加Line過濾身分、聯絡揪賭，且賭客還必須先到隔壁網咖開台、繳納場地費。上個月底，警方持搜索票入內查緝，當場查獲2名負責人及在場7名賭客，並查扣賭資、抽頭金、籌碼等物。

警方持搜索票前往查緝。（警方提供）

據悉，34歲與41歲郭姓兄弟檔，以以複合式經營為名提供炸物、簡餐、飲品等美食餐飲，暗地裡卻經營職業麻將賭場，兄弟倆先透過臉書發文招攬牌友後，再加入Line群組過濾身分，最後再Call客揪賭。

郭姓兄弟檔在臉書上攬客。（警方提供）

中和警方經長時間蒐證，發現賭客上門聚賭時，都必須先至棋牌社旁的網咖佯裝開台、繳納場地費，擔任網咖櫃檯人員的郭姓大哥確認賭客身份後，再引導至棋牌社內再將麻將桌通電聚賭。其中現場更裝設多支監視鏡頭，以監控賭客並以此方式規避警方查緝。

賭場以臉書發文招攬牌友，再加Line過濾身分、聯絡揪賭。（警方提供）

警方於上個月30日晚間11時許，持搜索票前往查緝，當場逮捕郭姓兄弟檔與在場7名賭客，查扣賭資1萬1千元、抽頭金1800元、籌碼8520元、監視器2具、麻將、點鈔機等賭具，訊後將郭姓兄弟倆依賭博罪嫌移送法辦，7名賭客則依違反《社會秩序維護法》移送裁罰。