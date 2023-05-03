新冠肺炎疫情趨緩後，全球陸續開放國門，申辦護照的人潮屢屢擠爆外交部領務局，許多民眾甚至只能在附近街頭曬太陽苦等。民進黨立委羅致政今（3）日建議，領務局可以租馬路，搭帳篷供民眾休息，甚至提議委員會空閒時開放讓民眾進入吹冷氣等待，「我坦白講，選舉要到了，這都民怨，現實一點！」

羅致政今日在立法院外交及國防委員會質詢，首先秀出民眾擠爆領務局，在領務局周邊街頭曬太陽吃便當的照片，稱不少立委都接到民眾陳情，如他自己也被問過是否能到他辦公室吹冷氣，「我知道領務局同仁很辛苦，但有沒有更好的方法？」

領務局長何震寰回應，一個櫃台每天大約能受理180至200位民眾申請，目前已將櫃檯數從12個增加到13個，但若要擴大就需要更多空間；吳釗燮則說，相關情況自今年年初開始陸續改善，跟先前相比已經好轉許多，如有設計號碼牌的等待時間，民眾可以先行離開處理其他事情或逛街，等時間到後再回來。

不過羅致政無奈指出，有些民眾可能從較遠的地方前來申辦，空出整天就是要做這件事，沒有要離開去別地方，因此仍選擇在附近坐一整天，「我沒有說你們做得不好，也沒有說你們不努力，你們很努力了，只是多做一點點，拜託」。

羅致政建議，可以租路搭帳棚，現場提供電風扇、涼水等，讓民眾有地方休息，不會風吹日曬雨淋，甚至提議委員會空閒時開放讓民眾入內吹冷氣等待，「部長我們資源就全力配合，好不好，你要預備金，要什麼我都沒意見。我坦白講，選舉要到了，這都民怨，現實一點。」