文觀局從去年開始進行龍騰斷橋加固工程。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣縣定古蹟「龍騰斷橋」因為歷經多次地震、颱風作用，導致結構嚴重受損，縣府去年展開加固工程，近期替段喬裝上銀色鋼構支架，卻引發地方痛批突兀、違反美學。縣府文化觀光局3日強調，加固工程尚未完成，會噴消光黑色漆降低突兀感。

龍騰斷橋建造於1907年，因跨越魚藤坪溪而得名魚籐坪斷橋，根據文史資料，斷橋是典型的磚造橋，採上承式鋼桁梁及鋼鈑梁組成，位於台灣西部縱貫鐵路最高、最陡的路段，也是當時跨距最大、海拔最高的拱橋，更有「台灣鐵路藝術極品」美名。

不過歷經1935年關刀山大地震，龍騰斷橋的橋拱嚴重龜裂、不堪使用，後來在2000年被行政院文建會指定為震災紀念物，苗栗縣政府2003年依文資法公告指定為縣定古蹟，成了舊山線最具代表的磚造拱橋。斷橋之後新建「龍騰鐵橋」取而代之，2座橋則成為苗栗縣最知名的觀光景點之一，每逢假日都吸引無數遊客到訪。

縣府去年9月向文化部、交通部鐵路管理局爭取480萬元經費，辦理龍騰斷橋加固工程，預計8日完工，最近加固工程接近尾聲，地方民眾發現，斷橋被裝上拱門形的銀色鋼構支架，認為加固工程影響美觀，不僅突兀還有滿滿違和感，讓大家都覺得失望。

對此，文觀局今天解釋，針對縣定古蹟魚藤坪斷橋現況損壞，縣府採取必要緊急應變措施，施作工法本身並沒有傷及古蹟本體，加固構件與橋墩都有設置橡膠墊隔離接觸，針對支架部分，會噴漆塗裝融入古蹟，並拆除圍籬，同時將設置解說牌，讓民眾了解古蹟維護過程。

文觀局長林彥甫表示，斷橋本身結構有問題，透過緊急加固的搭設保護古蹟，減緩斷橋崩落跟錯位的情形，若不做相關處理，除了磚塊陸續掉落外，可能會出現更大規模崩塌，除強化保存也避免危及遊客安全。