阿弟（左）與Mei結婚16年。（中天綜合台提供）

藝人阿弟（蕭景鴻）與Mei（邱馨葦）結婚16年，育有2女1子，經常在社群上分享育兒樂事。夫妻倆日前上中天綜合台《同學來了》，分享「吵架時撂『這句話』母湯喔！ 是想要『和好』還是要『吵更兇』」主題，Mei透露其實與老公有過不少爭執，最討厭他愛把「離婚」兩字掛嘴邊；而阿弟也反控指Mei有時說話很傷他的自尊心。

Mei控訴阿弟前幾年很喜歡去演舞台劇，但舞台劇要花很多時間排練，所以那時候吵架，她就對他說「你小孩生了都不顧嗎？」豈料，阿弟竟回「怪我囉？小孩當初是妳說要生的」，令Mei傷心到大哭3天3夜，還認為：「我是不是耽誤到他，因為他很年輕就當爸爸了。」

阿弟急忙解釋那些都是氣話，「那時候是我人生低潮，因為（Energy）剛解散我沒有工作，也跟她吵到要分手，可是這時候突然有小孩，我們就想說再繼續走走看，不然她本來還說分手沒關係，小孩她要自己養，可是我沒辦法接受這種事。」

Mei也說很不能接受阿弟時常把「離婚」掛嘴邊，「他很常發生問題沒想要解決就說離婚，因為他覺得妳認識我的時候就這樣，我現在就沒有錢啊。」阿弟則解釋是愛老婆才想離婚，「因為我覺得妳適合比我更好的對象，而且妳當初決定跟我在一起，就知道藝人的狀態本來就是時好時壞。」

但這解釋讓Mei無法接受，認為不是離婚就能解決問題，而且夫妻本就應該共患難，見2人各持己見互不相讓的模樣，主持人安心亞立馬跳出來打圓場，表示女生哄一下就好了，阿弟則笑說：「如果我沒哄，會生3個嗎？」

阿弟覺得Mei有時說話很傷他的自尊心，這讓Mei委屈地說：「那時候手頭緊到像被3秒膠黏到，前一秒跟人借錢，後天一領到通告費馬上要還，我快撐不住了，才去跟他講要不要隨便先找個臨時的工作做。」

Mei也曝阿弟當時的辛酸事：「他只要有錢賺他就接，那時候人家打來要找阿弟仔當評審，結果打錯到這邊，後來就順道說還是你要來比賽？那大家去比賽唱歌都是為了圓夢，他只是為了賺通告費。」

阿弟則補充：「我為了要持續賺通告費，比賽一定要一直晉級，但沒辦法，這是我唯一能做的事情，雖然她講那些話很傷我的自尊，但回頭想想也是因為她願意實話告訴我，我才有辦法長大。」《同學來了》每周一至周五晚間9點在中天綜合台播出。