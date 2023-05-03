龔明鑫上午赴立法院經委會報告個資法部分條文修正案，與會委員也非常關心近期台灣景氣，立委楊瓊瓔、呂玉玲皆表示，景氣燈號已連續五個月出現藍燈，各預測機構也下修今年經濟成長，詢問龔明鑫對今年景氣的看法，今年經濟成長是否已在保二了？
龔明鑫表示，今年經濟成長保二確實是個挑戰，原本預期第二季庫存可去化完成，現在可能要到第三季才會復甦，政府未來會加強內需，並提升公共建設的執行率，以讓今年經濟成長率達到2％為目標。
國發會主委龔明鑫今（3）日表示，近期景氣確實比預期差，今年經濟成長保二是個挑戰，政府會加強內需動能，提升公共建設執行率，以讓今年經濟成長能達到2％。
龔明鑫上午赴立法院經委會報告個資法部分條文修正案，與會委員也非常關心近期台灣景氣，立委楊瓊瓔、呂玉玲皆表示，景氣燈號已連續五個月出現藍燈，各預測機構也下修今年經濟成長，詢問龔明鑫對今年景氣的看法，今年經濟成長是否已在保二了？
龔明鑫表示，今年經濟成長保二確實是個挑戰，原本預期第二季庫存可去化完成，現在可能要到第三季才會復甦，政府未來會加強內需，並提升公共建設的執行率，以讓今年經濟成長率達到2％為目標。
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