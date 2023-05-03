基隆市仁愛區南榮路一帶2日下午傳出一陣惡臭，有民眾向警消通報表示，可能有瓦斯外洩，警消趕到現場後，也聞到臭味，便四處查訪，也通知天然氣公司到場協助，後來竟發現，臭氣來自於大樓久未清理的化糞池。

基隆市南榮路一帶2日下午出現惡臭，排除了瓦斯外洩問題後，經查確認是欠缺清理的化糞池味道外洩。（張志康攝）

近日基隆市天氣逐漸回暖，2日下午，有民眾在南榮路一帶聞到臭味，覺得像是瓦斯外洩，就通報警消，希望能夠找出源頭。警消也在最短時間趕到現場，也的確在現場聞到疑似瓦斯外洩的味道。警方隨即在現場戒護，並管制交通，同時也通報天然氣公司到場處理。

隨著天然氣公司到場，經過一番檢視，確認現場附近的天然氣管線都沒有發生破損外洩的情況。雖然可以確定沒有立即性的危害，但情況又變得撲朔迷離。

基隆市南榮路一帶2日下午出現惡臭，排除了瓦斯外洩問題後，經查確認是欠缺清理的化糞池味道外洩。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

警方只好循著臭味試圖找到源頭，後來發現臭味來自於附近大樓的化糞池，經詢問附近的居民才知道，化糞池已經很久沒有清理了，再加上近日天氣回溫，化糞池產生沼氣的刺鼻氣味冒出來，才讓附近聞到臭味，誤以為是瓦斯外洩；警方也請大樓盡快找清潔公司清理化糞池。

不過附近的民眾也擔心，雖然不是瓦斯外洩，但因為味道真的很臭，也擔心會不會有沼氣引燃的疑慮，也希望大樓能夠盡快清理化糞池。