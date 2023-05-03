主計長朱澤民今日到立法院財委會備詢，在回答立委林德福詢問時表示，出口緩步回溫恐怕要落到第三季，但是各景氣預測機構也沒有預測要等到明年。

主計總初公布第一季經濟成長率概估值年減3.02％，引起外界關注，雖然經濟連續兩季負成長，但是還要考慮其他，像是民間消費還有6％的成長。

第一季成長是負的，是與去年同期比較，去年同期基期比較高就會顯現比較低。

林德福問及，主計總處認為現在的情況外冷內溫，那外冷情形，那主計長認為外需什麼時候回溫。朱澤民回應，第一季外銷比原先預估少了新台幣近1000億元，存貨的去化也少了新台幣400多億元，就要看國際間貿易往來正常恢復，對外情況正常加上內溫，經濟收縮情況就會好轉。

至於今年經濟成長率保「2」是否有信心？朱澤民回應，目前情況還是可以（保2），但是還要看出口情況，不過出口是人家（國外）購買，比較難控制，但是國內內溫情況比較能控制。

朱澤民指出正常情況緩步回溫要到第三季，但是各機構預測也不會等到明年這麼久。中國大陸經濟成長率可達5.3％，也希望兩岸貿易有好的發展。