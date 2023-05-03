新北市一名人夫先前返家時，意外目睹妻子跨坐在一名男同事身上，才驚覺2人不倫交往多時，自己早就頭戴綠帽，憤而控告2人侵害配偶權求償撫慰金。新北地院審結，判2人須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，莊姓女子為他的妻子，但2022年9月晚間他返家時，竟發現莊女跨坐在呂姓男子的大腿上，正在忘情地接吻與擁抱，一問之下才得知2人早於2021年8月間開始交往，期間多次互傳曖昧簡訊，互換視訊照片及影片。

人夫控訴，呂男為莊女的下屬，甚至莊女多次與呂男在家中獨處，製作2人相愛的LINE貼圖在線上販售，莊女還多次帶著小孩與呂男一起出遊，都讓他大受打擊，認為配偶權遭嚴重侵害，依法向2人請求連帶賠償200萬元。

對此，呂男及莊女辯稱，兩人僅是同公司同組搭檔，去年9月間一起拜訪完客戶，呂男開車載莊女回家，他為了感謝莊女的指導及協助，才互相擁抱，但除此之外並無逾越朋友分際的行為，認為莊夫的求償無理由。

新北地院審理時，法官勘驗莊女與丈夫的對話錄音，莊夫說「那你在上面幹嘛？」，莊女回「我想跟他玩啊」，莊夫說「所以你外遇的事情你不願意去承認」，莊女又回應「我承認啊，我不是說我承認了嗎？」莊夫再問「那你為什麼會……可以輕鬆自然坐在他身上」，莊女則回「所以我錯啦。」等語。

法官認為，根據該段錄音檔，足以認定莊女向丈夫坦承外遇，至於莊女稱自己遭到丈夫精神壓迫，才承認外遇一事不採信，認為莊女及呂男的行為，明顯逾越社會一般通念對於普通朋友的交往分際，莊夫求償有據，酌情後判莊女及呂男須連帶賠償30萬元為適當。可上訴。