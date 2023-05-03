六福村東非狒狒逃逸後死亡事件引發各界高度關注，動團表示，林務局邀請專家於3月31日前往六福村狒狒場區進行場勘，並針對部分作業要求1個月內限期改善，六福村應借機完善動物展演相關管理機制，同時以高標準來檢視六福村整個展演場域，以符合企業責任。

台灣動物保護行政監督聯盟今(3)日表示，針對林務局「六福村飼養場區改善建議現勘紀錄」提到8點結論，六福村必須依據進行改善作業，包含於1個月內有關防逃設施處理完畢；於1個月內針對工作人員完成動物脫逃人員教育訓練；於1個月完成緩衝區；園方管理人針對出入口控管應嚴格執行；於6個月內完成登註記及結紮；與農科院陳正文所長聯繫AI系統模型建立；每日應以空拍機拍攝掌握圈養環境；增加餵食點4至5處並增加狒狒環境豐富度。

動督盟秘書長何宗勳指出， 經詢問得知，目前「六福村的改善報告」已於月初繳交新竹縣政府，但林務局尚未收到新竹縣政府的初審公文，待收到新竹縣政府公文後，會與第一次現場勘查的委員約時間，共同審視六福村是否有依委員提出的意見予以改善，目前推估可能時間最快為5月中旬。

何宗勳說，當林務局再度前往會勘查核時，全程應該公開透明，並依據「動物展演管理辦法」第21條得邀請專家或民間團體協助，而改善作業落實與否攸關六福村是否有可能被撤銷展演場所資格，根據「動物展演管理辦法」第22條規定，六福村將於今年7月底前接受2年1次的評鑑。

何宗勳呼籲，六福村東非狒狒死亡事件引發的行政風暴，對政府與業者是一個契機，借機完善整個「動物展演」相關管理機制，同時高標準來檢視「六福村」整個展演場域，六福村如能藉此機會大刀闊斧精進改善，不但能符合企業社會責任，同時也能成為展演動物場域的典範。