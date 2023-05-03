台南白河蓮花季即將在7日開幕，屆時有蓮花料理介紹、農特產品市集等活動；此外，今年也串聯白河關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等周邊景點，提供遊客更豐富的遊程體驗。市長黃偉哲說，「蓮花花瓣就像母親呵護孩子的那雙手」，適逢母親節，歡迎民眾來白河賞花、共度溫馨五月天。

隨著時序推移，台南木棉花、花旗木花旗已進入尾聲，接下來登場的是白河蓮花季，於初夏開始綻放。白河的蓮花、蓮子及藕粉遠近馳名，而已有28年歷史的白河蓮花節，是台灣最早辦理的產業文化活動之一，每年總吸引許多遊客、攝影愛好者前來朝聖。

市府說，白河蓮花節本周日舉辦開幕活動，宣告蓮花季的開始，今年白河蓮花節剛好適逢母親節，想趁母親節前後與母親共享親子時光的朋友們，不妨趁著周休假日，安排一趟白河賞蓮之旅。

白河蓮花節主辦單位白河區公所表示，今年因缺水，蓮農只能利用抽水站汲取頭前溪、八掌溪水或自行鑿井、仰賴已有300年歷史的白河埤圳，然而，在蓮農努力之下，蓮田面積雖略為減少，約150至170公頃。

白河區公所從今年1月１日起至6月30日，舉辦「白河美景好風光」攝影比賽，將選出前3名及10名佳作，其中第1名可獲3萬元禮券、第2名2萬元、第3名1萬元，邀民眾用鏡頭紀錄白河限定的美景。目前整體約2成的蓮花盛開，公所粉絲專頁提供最新花況和地點，讓民眾參考前往。