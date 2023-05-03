犯嫌等不到被害人出現，遂砸被害人車頭洩氣。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭「類球棒隊」持鐵棍狂砸聯結車，駕駛差點被擄走。

宜蘭縣1名林姓男子昨晚7時30分許，駕駛聯結車行駛在蘇花公路台9線上時，遭後面2輛自小客車鳴按喇叭逼車攔停，2輛車駕駛一下車就怒氣沖沖持鐵棍欲擄林男上車，林掙脫逃至地磅站，2輛車駕駛遂砸聯結車車頭洩氣；警方獲報後火速抓到林嫌跟黃嫌，全案依恐嚇、妨害自由及毀損罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，42歲林男駕駛聯結車在上班途中，後方21歲林男駕駛白色自小客車不斷逼車鳴按喇叭，林男誤以為是他的車有狀況，遂出了新澳隧道後停靠路邊，忽然28歲黃男駕駛的紅色自小客車擋在聯結車前，林嫌跟黃嫌一下車怒氣沖沖持鐵棍嗆林男，為什麼剛林男不讓他超車，還差點擦撞到他，林男道歉說，大車死角比較多，沒注意到。

警方迅速逮捕犯嫌。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

在犯嫌車上起獲２枝鐵棍。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林嫌跟黃嫌不聽林男解釋，欲抓他上車，林男驚覺不對勁掙脫跑至附近地磅站，林嫌跟黃嫌等不到人，只好持鐵棍砸林的聯結車頭洩氣，還不停叫囂！且黃嫌下車時，副駕駛的太太還抱著嫩嬰一同下車嗆人，行徑真是令人傻眼。

宜蘭縣警察局蘇澳分局獲報後，即調閱監視器及車輛辦識糸統，發現犯嫌駕車往南方澳一帶逃離，遂啟動線上組合警力攔截圍捕，火速於蘇澳鎮港區8號前攔停涉案車輛，兩車黄嫌及林嫌坦承不諱，另在車內起獲作案用鐵棍2支，全案依恐嚇、妨害自由及毀損罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。