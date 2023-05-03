星巴克第二財季（截至4月2日）營收年增14.2%，為87.2億美元，優於市場預估的84億美元。淨利年增34.66%，為9.083億美元。經調整後每股盈餘為74美分，優於市場預估的65美分。

全球同店銷售額年增11%，優於市場預估的成長7.5%，其中北美地區同店銷售額年增12%，優於市場預估的成長8.8%。中國的同店銷售額成長3%，遠優於市場預估的年減7.3%，並帶動國際同店銷售額成長7%，比市場預佔的成長2.94%高出一倍多。

財務長Rachel Ruggeri在財報電話會議上表示，雖然中國市場的復甦優於公司預期，但當地平均每周銷售額的增長速度料將在下半年放緩，「我們已經看到它開始放緩」。她並提到消費行為和國際旅遊的不確定性，「因此，當我們將所有這些因素納入考量時，當我們在檢視全年財測時，我們認為維持財測不變能讓我們繼續傳遞這樣的氣勢，同時在全球情勢高度不明之際，讓我們更有信心。

Edward Jones分析師Brian Yarbrough指出，星巴克股價在過去5周已經上漲16%，一些投資人可能已獲利了結。