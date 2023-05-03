智邦董事長林明蓉表示，「基於智邦定調的人文、創新、永續、共好的ESG發展精神，過去多年來，智邦始終致力於多項永續發展行動，其中就包括積極推動綠色製造與綠色供應鏈管理。我們相信ESG是企業對社會群體的責任，也是企業自身長期發展的基礎，因此，在落實ESG行動計畫的路上，智邦將會與整體供應鏈合作夥伴攜手前行，共同努力達成減碳淨零的目標。

智邦以2030年達到碳排放減少50%、在2050年達到淨零碳排為目標未來智邦將以綠色採購策略主軸，其中涵蓋範圍包括責任生產、綠色產品設計、及在地供應優化等，智邦將攜手關鍵供應商進行綠色產品設計，並落實在地供應綠色優化。

智邦強調，企業需要承擔社會責任，並為保護環境和地球的未來做出貢獻。公司將繼續推動可持續發展的最佳實踐，以確保其業務與環境之間的平衡。智邦將繼續加強ESG的實踐和管理，與各方攜手共同推進可持續發展的目標。