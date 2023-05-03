社會記者出身的前主播楊中化，在媒體圈已有一定的資歷，但卻在某年的一場官司讓他心灰意冷之後決心退出媒體圈，之後他便翻出舅舅遺留下來的貢丸配方，歷經三個月的嘗試後，才成功做出舅舅傳承下來的好味道，如今疫情趨緩他也回到在街頭擺攤的日子，更透露10年曾對菩薩所發的願已經實現。

根據《自由電子報》報導，近日楊中化現身街頭擺攤賣貢丸，現場有許多民眾慕名而來排隊，楊中化透露，轉行前曾到知名宮廟向菩薩許願，希望自己從電視台轉行後可以成功，且只要可以賣超過10年他就到廟口擺攤，以感謝菩薩的保佑，如今他不只願望已經實現，貢丸更曾創下台灣團購紀錄7天賣出15萬顆，更被CNN評選為來台必吃賣到海外，他表示，可以讓大家常到自己親手做的美食非常開心。

事實上，楊中化因一場官司讓他決心退出後便改行賣貢丸，一開始他與妻子從市場開始賣起，但他曾經聽到有位客人指著他向身旁的小朋友說：「你看那個叔叔以前是個主播，結果現在在市場賣貢丸，以後長大千萬不要跟叔叔一樣」對此，他表示，相較之前在主播台前播報新聞光鮮亮麗的模樣，如今雖滿頭大汗再熱鍋前捏貢丸，這樣的生活似乎「更踏實」。

此外，除賣貢丸外他也致力於公益，根據《三立新聞網》報導，去年父親過世，加上先前擔任社會記者時看過很多無名往生者無法入殮，因此觸動到他，所以轉行賣貢丸的十幾年間，他總共捐出超過100具火葬棺木，希望能拋磚引玉，讓更多人來一起做善事。