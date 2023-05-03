前男星郭世倫2013年因呼麻重創形象，還被前妻Nina怒控5大罪狀並提離婚，如今他戒毒重生，當起民宿老闆，2日公開發文，坦言當年低潮時如同過街老鼠，並PO一張重逢恩人的溫馨照，謝謝對方願意伸出援手。

郭世倫2日在個人臉書上傳與宜蘭肉羹店老闆的合照，感性地寫道：「當年，我如同過街老鼠，在台中逢甲失魂流浪，您和嫂夫人送上熱騰騰的明倫蛋餅，給我加油。」 郭世倫重新出發後，到台中都會找對方，但只看到大排長龍的人潮，兩人從此失聯。

多年後，一篇無心插柳的報導，再度連接起兩人的緣分，於宜蘭重新相逢，郭世倫興奮地表示：「一見面的擁抱，所有的畫面又湧上心頭。」照片中，郭世倫戴著帽子，外型沒有明顯的變化，笑容一樣燦爛，而身旁的恩人老闆，從當年賣蛋餅，轉成販售肉羹，郭世倫讚嘆肉羹不只美味，還有「一種無私的愛的堅持」，歡迎大家到宜蘭一定要品嘗。

郭世倫曾橫跨主持、戲劇，顛峰時期曾月收入120萬，但因為呼麻導致演藝事業走下坡，還背債三千萬房債，前妻Nina指控5大罪狀：吸毒、家暴、簽賭、少給家用及疑似隱疾，兩人分居1年；離婚後郭世倫曾擔任咖啡店服務生，後來到墾丁大街擺攤，再開民宿當老闆，2月時被兩性作家女王巧遇，還熱情地替她沖咖啡，人生故事相當勵志。

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