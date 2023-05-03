環球晶2023年第一季財務報告，合併營收186.2億元，年增14.2％；營業毛利75.5億元，年增8.7％，營業毛利率為40.6％；營業淨利61億元，年增3.6％，營業淨利率為32.8％；稅後淨利為50億元，年增186.4％，稅後淨利率為26.9％；稅後每股盈餘為11.49元。2023年首季營收與3月單月營收雙雙締造歷史最高紀錄。

環球晶董事會通過2022年下半年度的現金股利發放案。

2022年下半年擬配發每股9.5元現金股利，配發總金額為41.3億元，若計入上半年已發放的每股6.5元、總金額28.3億元盈餘暨資本公積發放現金股利，全年共將發出每股16元（包含盈餘分配每股14.765元及資本公積配發每股1.235元）、總金額69.6億元的現金股利。

此外，環球晶圓股東常會擬訂於6月20日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。