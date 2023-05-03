54歲的本土劇演員岳庭曾演過《台灣龍捲風》、《劉伯溫傳奇》等知名電視劇，多年前與法國籍老公移居泰國普吉島，偶爾回台接戲、上節目。她日前在年代《聚焦2.0》透露雖然外貌凍齡，但其實深受肝病困擾多年，幾年前曾拍戲熬夜導致爆肝，目前則需要每3個月追蹤一次維持健康。

岳庭保養得宜，長年維持26吋腰的好身材，堪稱是「美魔女」，岳庭說，自己滴酒不沾，因為一喝酒就會臉紅、全身癢，以前拍八點檔時，常常連續多日沒睡覺，回到家還要顧小孩，長期嚴重睡眠不足後，某天突然全身起疹子，她緊張的以為得了「皮蛇」，趕緊到醫院檢查才發現肝長期發炎，不僅肝的表面粗糙，甚至還有血管瘤的情況，嚇得她趕緊開始保養身體。

岳庭現場進行腹部超音波，醫生表示她狀況良好。（年代提供）

新光醫院的朱光恩醫師現場幫岳庭做肝臟檢查，超音波發現她的肝目前還算控制良好，日後維持好的生活習慣及定期追蹤即可。岳庭說，這幾年透過有氧運動讓她的身體不容易累，現場也示範「波比跳」，動作標準確實，令主持人高文音及教練驚呼連連。更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。