一名謝姓男子透過交友軟體「探探」認識按摩女小美，約她到飯店房間內按摩，未料結束後竟將小美按壓在床上無套性侵，小美當場崩潰後告知友人並報警，但謝男辯稱雙方是性交易，法官卻認為，兩人未曾謀面，若是性交易豈有不戴套的道理，判3年4月有期徒刑。

根據判決書，謝姓男子在交友軟體「探探」認識從事按摩工作的按摩女小美，邀約她前往宜蘭某飯店開房，以每40分鐘為一節，每一節2000元之價格，請甲女替他全身按摩二節 。

但是當小美按摩完畢時，謝男竟然獸性大發，將她按壓在床上並強行掀開內衣親吻胸部，小美不斷掙扎並表達不要，且解釋沒有在做全套，但謝男仍當場硬上，並射精於其體內，隨後起身沖洗，事後穿好衣服後拿4000元按摩全身2節之費用給小美後離開。

小美當場崩潰，打電話給友人求助，要她先去買避孕藥集沖洗液，並對飯店櫃台小姐表示自己遭強姦要報警，隨後與友人前往醫院驗傷及報警。

謝男辯稱，辯稱：當按摩結束後女方問要不要抓攝護腺，他說好，女方就替他打手槍，後來就自己脫褲，爬到他身上來發生性行為，最後快要射精高潮時快要結束時，女方才說不要、不要，他感覺就像是做愛時說的 那種不要不要，像是喘息那樣的。

但法官調查兩人對話，謝男得知小美從事按摩工作後，即詢問「多少錢」、「是純」、「還是」， 小美即告訴謝男自己是做「純」的。

法官認為，且如果依照謝男所言並未戴保險套，且女方從事性交易，但兩人僅在在通訊軟體對話聊天認識未曾見面，如果兩人進行性交易，豈有不戴保險套性交的道理。

法官認定，謝男利用邀約女方進行按摩之機會性侵對方，造成女方身心受創，需至 身心科就診，留下難以磨滅之陰影，且謝男犯後均否認犯行，且未能與女方達成和解取得之原諒，判謝男違反刑法強制性交罪，處3年4月有期徒刑。