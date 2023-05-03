台鐵1名司機員日前因列車ATP（列車自動保護系統）故障，拒開該列車反而被主管責怪，還要他「圓融一點」，被網友爆料後引發喧然大波，立委今也在立法院交通委員會輪番砲轟台鐵學不到教訓。局長杜微說明，他收到通報後就在第一時間責成懲處違規者，對於機務段、綜合調度所都會追究，報告1周內出爐。

2018年6432次普悠瑪事故翻覆，就是司機員關閉ATP，未注意超速而釀禍，事故後各界對ATP極為敏感，台鐵也三令五申不得關閉。但有網友爆料，4月30日有司機員因列車ATP故障而拒開，主管反質疑南端ATP壞掉、北端ATP正常，列車為何不能開？還要該名司機圓融一點。

事後交通部長王國材支持該名司機做法，稱讚他做了正確的決定；杜微也表示，接獲通報後第一時間，就指責了相關主管，支持該司機員。

立委洪孟楷今質疑，台鐵列車ATP故障，司機不開車還被責備，可見台鐵的安全文化沒有改變，台鐵內有老鼠屎，安全沒有圓融、沒有拚拚看這種事。

立委林俊憲也說，5年前的普悠瑪事故就與ATP有關，台鐵到現在卻還沒有學到教訓。他也指出，台鐵列車的ATP在2021年故障400多次、2022年故障約300次，很多時候還找不出原因，不解這套系統為何這麼容易壞。

杜微表示，4月30日從局內通報系統得知此事，當下就責成懲處違規者，而台鐵局內有通報系統，很多基層員工也知道他的手機號碼。