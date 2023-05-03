空軍以「鳳揚專案」為代號向美國採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，卻傳出延宕到2025年中以後，款項卻仍舊照付。民眾黨立法院黨團盤點2011年至今的8大軍售延宕案，總預算達5712億，立委邱臣遠3日要求，國防部應對美方和近日抵台的美國25大軍火商表達態度，未來簽軍購合約時，一旦延宕，支付款項也必須順延。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今日上午舉行記者會，呼籲政府拿出態度爭取加速交貨，也應積極改善軍購工業合作績效低落狀況，確實提升我國軍工產業技術及自主性，避免讓國家安全陷入真空期。

民眾黨立法院黨團盤點2011年至今的8大軍售延宕案，總預算達5712億。（民眾黨團提供）

邱臣遠指出，兩岸關係存在變數，台灣如何強化自身防衛能力備受矚目，但盤點2011年至今被延宕或正在延宕的8大軍購案，包括F16A／B型升格、拖式2B型飛彈、方陣快砲1B、MK48魚雷、M1A2T艾布蘭主力戰車、F16C／D Block70型、MQ9B無人機、魚叉海岸防禦系統等，其中又以魚叉、F16較有急迫性。

邱臣遠說，如今總價近新台幣190億的美對台軍售延宕交付，其中包含我國國防部多次強調，對空防十分重要的F-16V新式戰機，台灣面臨安全真空期，國防部不該沒作為。他要求，未來簽訂軍售協約，一旦有所延宕，支付款項也須順延，避免持續付款卻未收到貨的情形。

張其祿直言， 有鑑於台灣軍備長期倚賴美國，更顯自主研發軍備的重要性。台灣雖然與美國簽訂工業合作協議，執行成效卻異常低落。以2021年期滿的「長程預警雷達」為例，10年耗資409億，合約屆滿毫無進度就悄悄結案，原本該獲得的技術憑空消失，工業合作搞到荒腔走板。

張其祿盼，政府應重整合作模式，盤點執行中、已結案、洽談中三大面向的合作案進度，提出具體時程，按步落實、逐年檢討，避免再次發生掛零的詭異現象。