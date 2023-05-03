聯合國日前公布最新世界人口統計數據，印度總人口數來到14.28億，正式超越中國的14.25億，成為世界上人口最多的國家，BBC News中文網以「成為世界第一人口大國的印度，是該慶幸還是焦慮」為題撰文，分析印度面臨的挑戰在於無法創造足夠的就業職缺。

報導指出，印度自1947年獨立以來，已經增加了超過10億人口，預計人口還會繼續成長40年，再者，印度仍是一個非常年輕的國家，全球25歲以下人口當中，每五個就有一個來自印度，而47%的印度人是25歲以下。

但印度面臨的挑戰是，該國需要為年輕的工作適齡人口創造足夠的就業職位，以收獲人口紅利，根據智庫「印度經濟監測中心」數據，印度工作適齡人口當中，只有40%有工作或者想要工作，而且印度僅10%的工作適齡女性投身勞動力市場當中，對比之下，中國此比例有69%。

此外，印度也須留意老齡化問題，根據聯合國估計，在2023至2050年間，中國65歲或以上的人口逼近翻倍，但印度則會不止翻一倍，這對於印度的醫療和社會保障系統是個重大的挑戰。

另根據第一財經報導，上海國際問題研究院秘書長劉宗義表示，對於像印度這樣每年有1200萬人達到就業年齡的國家來說，如果無法創造足夠就業職缺，所謂的人口紅利可能將成為一場人口災難。

日經中文網則以「印度人口超中國，能否牽引世界經濟？」為題撰文指出，目前印度的人均GDP只有中國的六分之一，面臨的困境包括在社會資本的擴充方面落後於人、失業率較高，而且因為經商環境艱難等，很多企業對投資畏縮不前。