總統盃和美巡賽官方今天宣布，美巡賽17勝球星吉姆福瑞克（Jim Furyk）已被任命為2024年總統盃美國隊長，該賽事將於9月24日至29日在加拿大魁北克省蒙特婁市的皇家蒙特婁高爾夫俱樂部（Royal Montreal Golf Club）舉行。至於加拿大名將麥克威爾（Mike Weir），已於2022年11月被任命為國際隊長。

首度出任美國隊長的福瑞克，過去曾經七度參加總統盃（1998、2000、2003、2005、2007、2009、2011），並保有20勝10敗3和的賽事歷史紀錄。2007年總統盃唯一一次造訪皇家蒙特婁，他也是美國隊陣中成員，並繳出3勝2負的戰績，其中兩場勝利來自於他和老虎伍茲的搭檔。2011年，他最後一次以選手身分出征皇家墨爾本高爾夫俱樂部（Royal Melbourne Golf Club），並寫下5勝0敗0和的完美戰績——成為總統盃史上第四位完成此創舉的選手——最終並帶領美國隊以19比15擊敗國際隊。福瑞克也獲得了2015年在韓國舉辦的總統盃資格，但由於手腕受傷而無法參賽。

除了多次參加總統盃的豐富經驗，福瑞克還曾兩次擔任總統盃隊長助理，分別協助2015年的隊長傑哈斯（Jay Haas）和2017年的史蒂夫史崔克（Steve Stricker）。2018年，他更以隊長身份帶領美國隊征戰萊德盃（Ryder Cup）。

「能被我的同儕選中擔任2024年總統盃美國隊長是我的榮幸，我很高興能接受此職務。」福瑞克說。「歷經過去幾十年的發展，這場賽事已經成為今日的全球盛事，我很高興能協助延續此一氣勢。在我之前有很多傳奇隊長，所以現在能以2024年美國隊隊長的身分站在這裡，讓我備感榮耀。」

福瑞克成為第10位美國隊隊長，之前的其他隊長包括戴維斯洛夫三世（2022）、老虎伍茲（2019）、史蒂夫史崔克（2017）、傑哈斯（2015）、弗列德卡波斯（2013、2011、2009）、傑克尼克勞斯（2007、2005、2003、1998）、肯范圖里（2000）、阿諾帕瑪（1996）和霍爾厄文（1994）。

「在吉姆非凡的職業生涯中，他一直是美巡賽的榜樣和傑出大使。」美巡賽總裁傑伊莫納漢（Jay Monahan）說。「有鑑於他在過去25年中做為參賽者和隊長助理，對於總統盃的成長和成功所發揮的作用，他將在2024年擔任美國隊長，將他的領導才能帶到蒙特婁。」

在1992年轉入職業後，福瑞克於1995聖地兄弟會兒童公開賽（Shriners Children’s Open）贏得生涯首冠，接著陸續再拿下16勝，其中包括2003年在奧林匹亞運動場鄉村俱樂部（Olympia Fields Country Club）舉行的美國公開賽，2006與2007年連續兩年在RBC加拿大公開賽封王，以及2010年聯邦快遞盃總冠軍。在2016旅行者錦標賽（Travelers Championship），福瑞克在TPC河流高地球場（TPC River Highlands）最後一輪飆出58桿，寫下美巡賽史上單輪最低桿紀錄。這位賓州人現定居在佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville），在2020屆滿50歲後，進入冠軍巡迴賽征戰。那一年，福瑞克成為繼阿諾帕瑪與布魯斯弗萊許（Bruce Fleisher）之後，第三位在生涯冠巡賽前兩場比賽都奪冠的球員。他先在盟友挑戰賽（The Ally Challenge）以兩桿之差擊敗瑞提夫古森（Retief Goosen），然後又在PURE保險錦標賽（PURE Insurance Championship）的延長賽中力克傑瑞凱利（Jerry Kelly）。

2016年，福瑞克獲頒潘尼史都華獎（Payne Stewart Award）。這個獎項每年由美巡賽頒發給一位職業高爾夫選手，其最能展現史都華堅定不移的品格、慈善和運動精神價值觀。

「吉姆長期的職業生涯，充分說明了他身為球員和領導者所取得的非凡成就，這些因素使他成為2024年總統盃美國隊隊長的絕佳選擇。」總統盃執行長萊恩哈特（Ryan Hart）說。「我們獲得了所有加拿大合作夥伴和粉絲們的大力支持，我們知道他加入這場賽事會增添更多熱情。我們非常高興歡迎吉姆、塔比莎和他的家人來到蒙特婁，這將是總統盃的另一頁輝煌篇章。」

創建於1873年，皇家蒙特婁高爾夫俱樂部是北美最古老的俱樂部。它的藍球場（Blue Course）出自迪克威爾森（Dick Wilson）之手，並於2004與2005年由瑞斯瓊斯（Rees Jones）翻新整建。除了舉辦總統盃，皇家蒙特婁也曾經十度成為RBC加拿大公開賽的比賽場地，最近一次是2014年。

「皇家蒙特婁曾讓我留下一些難忘的回憶，據我所知，它對許多見證了2007年總統盃的球員和球迷來說也是如此。」福瑞克說。「這座高爾夫球場是比洞賽的完美場地，我知道熱情的加拿大球迷會在現場營造出令人驚嘆的氛圍，讓這一屆的賽事極其特別。」