頂埔消防分隊請到Ariel與Eddie兩位健身教練，指導隊員科學化訓練方法。（新北市消防局提供）

拜消防猛男月曆所賜，新北市消防員總給人高大威猛、肌肉壯碩印象，然而普遍消防員為應付體力負荷強大的勤務，訓練時大多以土法煉鋼，缺乏更具效率的系統式訓練；鑑此，新北市消防局第五大隊頂埔分隊特別邀請一對帥哥美女健身教練，指導隊員以科學化方式鍛鍊肌力，進而提升勤務的執行效率。

頂埔分隊請到國內多項健美比賽得獎常客Ariel與Eddie兩位教練，針對單槓懸吊屈體、硬舉、蹲舉、負重移動、折返跑，以及立定跳遠等進行教學，從暖身到主訓練，歷時約2小時。消防員表示，隨然自己平日就持續自主訓練，但明顯感受到教練的方式更有效率，只是一開始有點跟不上教練的節奏。

頂埔消防分隊請到Ariel與Eddie兩位健身教練，指導隊員科學化訓練方法。（新北市消防局提供）

頂埔消防分隊請到Ariel與Eddie兩位健身教練，指導隊員科學化訓練方法。（新北市消防局提供）

Ariel表示，消防同仁平日工作辛勞，上班期間需長時間面對複雜且多變的工作項目，在得知消防同仁最近開始接觸肌力相關訓練，特別抽空參與公益訓練，希望透過自己的健身專業，把健身界常用的科學化訓練方法，帶給消防同仁。

第五大隊大隊長鍾世銘表示，消防員的工作，舉凡抬擔架、火場架梯、破壞器材及傷患搬運任務都會用運到肌力，非常感謝Ariel和Eddie兩位教練，將健身界的科學化肌力鍛練方式無償帶給頂埔分隊的同仁，讓消防同仁能夠在訓練過程中熟悉身體各處肌群的運用，除了能讓救災救護工作更加得心應手，更能預防執勤過程中受傷。