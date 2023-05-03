近期打擊狀況回溫的日籍強打吉田正尚，今（3日）寫下連續12場比賽敲出安打的紀錄，更是從同胞好手菊池雄星手中，打出本賽季第5發全壘打，紅襪最終以7比6擊敗藍鳥，拿下本季目前至今最長的4連勝。

首次在大聯盟對決菊池雄星，吉田正尚首打席敲出二壘滾地球出局，不過馬上在第2次打擊機會中討回顏面，1好3壞有利情況下，面對95英哩內角低速球，吉田正尚揮出中右外野深遠飛球，恰好落在紅襪牛棚區，形成一發陽春全壘打。

根據大聯盟官方統計數據，吉田正尚的全壘打飛行距離為119.5公尺，擊球初速來到103英哩（約166公里），擊球仰角為34度，距離地面最高點來到36公尺，超出大聯盟平均27公尺不少，是貨真價實的「月亮轟」。吉田正尚此戰以第6棒指定打擊登場，3打數敲出2支安打，進帳2打點、1得分，選進1次保送，本季打擊率也回升至2成98。

過去吉田正尚在日職歐力士猛牛時期，交手當時穿著西武獅球衣的菊池雄星落居下風，對戰26個打數僅出現3支安打，只有1成15打擊率、3打點及6次被三振，這也是吉田正尚生涯面對菊池雄星所敲的第一支全壘打。