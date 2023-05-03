家中有幼兒的爸媽們注意，新竹市政府3日宣布，今年度各幼兒園招生簡章資訊已於4月21日公布，採優先入園資格生與一般生分流登記，全面採「線上」方式辦理登記及報到。

市府教育處指出，為免去家長現場排隊困擾，今年度採優先入園資格生與一般生分流登記及線上抽籤，全面採線上辦理登記及報到。招生簡章可至各園所網站查閱，也公告在新竹市學前教育網及招生網站，登記流程可參閱線上報名須知。

新竹市立新竹幼兒園、新竹市各國小附設幼兒園及陽光、高峰、新科、建華、南寮、福林、關埔及華德福等8所非營利幼兒園優先入園資格生皆於5月22日起登記，一般生5月25日起報名；公幼及非營利幼兒園統一於5月27日辦理線上抽籤。

此外，今年科園國小新設附設幼兒園，將首度迎來幼兒園生入園，市府未來也逐年遞增公共化教保服務名額，包含新竹市立新竹幼兒園、新竹國小附設幼兒園，以及新科非營利幼兒園擴大增班，預計再增12班、共224個名額。

新竹市目前有28所公立幼兒園及8所非營利幼兒園，除市立幼兒園、新科、建華及華德福非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、陽光、南寮及關埔非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記。另，福林非營利幼兒園則以北門與載煕國小學區相同辦理登記；大湖國小之學區幼兒得就近登記茄苳國小附設幼兒園。

教育處指出，公立及非營利幼兒園招生以關懷弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額再提供給一般幼兒就讀，且招生年齡依序以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理。

教育處也提醒家長，每一學童以登記一間幼兒園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定。