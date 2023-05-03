一名女網友分享，最近邀請男友到家中作客，卻發生超狗血的事情，大家那天都有點喝開了，她醉倒在沙發上，隔天回房間卻看到親生妹妹和男友裸體躺在床上，兩人驚醒後瘋狂道歉，妹妹甚至還幫著解釋，男友整個過程都喊妳名字，讓原PO聽了心情很複雜，也不知道該怎麼辦才好，引起網友熱烈討論，老司機點出2關鍵直呼，事情可能不單純。

一名女網友在Dcard上分享，她和爸媽、19歲的弟弟與21歲的妹妹住在一起，家中的房間分配是爸媽睡一間，她和妹妹睡一間，弟弟自己一間房，上周六（4月29日）交往3年的男友到家裡作客，因此家人們說好那天晚上讓妹妹搬過去跟弟弟睡，所以原PO可以和男友睡同一間房。

女網友表示，那天大家都有點喝開了，她倒在沙發上睡著，隔天回房間卻看到親生妹妹和男友裸體躺在同一張床上，事後質問兩人這到底是怎麼一回事，妹妹說昨天喝醉了，習慣性的走回去原本的房間，躺下以後就沒醒過，不知道怎麼會這樣；而男友則回說「我以為她是妳！」

女網友指出，她和妹妹長得完全不一樣，但是髮型與身材差不多，因此從背後看可能很相似，因此推測在燈光昏暗且有些微醺的狀態下，也許男友真的會意外認錯人，畢竟在這之前，男友從來沒有做對不起她的事，甚至會主動與其他異性保持距離。

後來女網友補充說，隔了一陣子以後，妹妹打電話來懺悔說，其實當晚她並沒有醉到不醒人事，並表示姊姊的男友從進房到啪啪的過程中，嘴裡喊的都是姊姊的名字，而她也沒有大力阻止事情發生，最後才會變成這樣，然後就開始說錯都在自己，請姊姊不要怪男友，讓原PO聽了更加憤怒，也更加迷惘，不知道該如何是好。

貼文引起網友討論，不少人揪出疑點表示，首先，如果醉到無法認人的狀態，男生基本上是無法勃起的；再來就是，以常理來說，發生這樣的鳥事，妹妹應該不會想幫姊姊男友說話，反而會想提告吧？奉勸原PO查一查，男友跟妹妹之間是不是有什麼，這感覺不是第一次欸。