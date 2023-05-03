台南市黃偉哲在英國愛丁堡議長Cammy Day來訪時象徵性捐贈繪本。（市府提供／洪榮志台南傳真）

英國愛丁堡議長Cammy Day在愛丁堡中央圖書館舉辦隆重的繪本受贈儀式。由左至右為CammyDay、譯者周長志、作者陳韻如、外交部駐愛丁堡辦事處處長張嘉政。（市府提供／洪榮志台南傳真）

今年3月底英國愛丁堡議長Cammy Day到訪台南，市長黃偉哲捐贈100套講述台英早期交流歷史的《為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師的故事》繪本給愛丁堡。Cammy Day返國後，特別於當地時間2日在愛丁堡中央圖書館舉辦隆重的繪本受贈儀式，顯示愛丁堡議會對台南情誼的重視。

黃偉哲認為，台南堪稱是與愛丁堡、蘇格蘭淵源最深的台灣城市，無論馬雅各醫師、巴克禮牧師，或繪本提到的伊萊莎牧師娘、宋伊莉莎白醫師，都與台南連結深厚。正因為他們為愛遠航的犧牲奉獻，台南與台灣在醫療、教育、水利上逐漸邁向現代化，直到今日仍然享受這些恩澤，也時刻紀念他們的貢獻。透過此次捐贈繪本，希望讓遠在愛丁堡的孩子們更加認識台南、台灣，並了解雙方在歷史長河中，曾經產生如此良善的互動。

黃偉哲還說，上次Cammy Day來訪，雙方都表達希望持續交流合作的意願，這不僅是因為密切的歷史緣分，更是出於兩市抱持著相似的願景與價值，都重視自由民主、環境永續、科技創新，也同樣看重文化藝術的發展，期盼在不遠的將來，台南與愛丁堡可以有更多具體合作，讓百年前至今奠下的良好情誼，綿延不絕。

Cammy Day則在儀式中表示，很高興能接受這些介紹蘇格蘭跟台灣百年前歷史的書籍，從來自愛丁堡的馬雅各醫師於19世紀建立台灣第一間醫院開始，直到現在愛丁堡與台灣的貿易、文化仍往來頻繁，期盼能更深化與台灣及其他夥伴的合作；這些繪本除將放在愛丁堡圖書館供市民借閱，也會流通到愛丁堡的學校。

市府指出，繪本中的伊萊莎牧師娘致力推動解放纏足，並創辦台灣第一所女子中學（即現今的長榮女中），對台灣的女權運動與女子教育有卓越的貢獻；至於宋伊莉莎白醫師來台灣醫療宣教9年期間，拯救無數生命，最後因病辭世，一生均奉獻給台灣。這套繪本共有台英華等3語，作者陳韻如、譯者周長志也都出席這場受贈儀式，外交部駐愛丁堡辦事處處長張嘉政亦出席見證。