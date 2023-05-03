觀察者網引述路透社報導，埃及供應和內部貿易部長阿里．穆薩利希4月29日接受採訪時表示，埃及正在認真考慮使用中國大陸、印度、俄羅斯等大宗商品貿易夥伴的貨幣，以減少對美元的需求，「我們正非常、非常、非常認真地考慮從各國進口，並批准使用這些國家的本幣與埃及貨幣交易。」

穆薩利希表示，這一想法尚未實現，將是一個漫長的過程，「我們已經取得了進展，無論是和中國、印度，還是俄羅斯。不過，到目前為止還沒有達成協議。」

路透社稱，近幾個月來，隨著全球石油交易商尋求用美元以外的貨幣進行支付，美元數十年來的主導地位受到了質疑。這些轉變是由西方對俄羅斯的制裁，以及埃及等美元短缺的國家推動的。今年早些時候，俄羅斯將埃及列入其官方匯率清單。一些當地交易商告訴路透社記者，他們不得不進行非美元交易。

報導稱，作為大宗商品的主要進口國，埃及遭遇了外匯危機。這場危機導致埃及鎊對美元匯率下跌近50％，進口受到抑制，3月官方整體通脹率升至32.7％，接近歷史最高水平。埃及的小麥、植物油、糖、大米和牲畜的戰略儲備分別能維持2.6、4.3、4.0、3.7和1.7個月。

穆薩利希表示，儘管面臨後勤方面的挑戰，但埃及將繼續從目前正在爆發衝突的蘇丹進口牲畜，埃及供應和國內貿易部也將努力讓進口來源多樣化，包括嘗試從查德和索馬里亞等國家進口牲畜。

今年以來，多個國家和國際組織在國際貿易結算中尋求貨幣多元化，全球「去美元化」持續加速。

1月17日，沙烏地阿拉伯財政大臣穆罕默德．賈丹受訪時，對美元以外的貨幣交易表現出開放態度，「無論是用美元、歐元還是沙烏地里亞爾，都沒有問題」。1月19日，阿拉伯聯合大公國和印度宣佈，將就以盧比交易非石油商品進行初步討論。1月22日，阿根廷總統費爾南德斯和巴西總統盧拉證實，兩國正研究發起南美洲共同貨幣，以促進地區貿易、減少對美元依賴。

今年2月，中國人民銀行宣布與巴西央行簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，兩國企業和金融機構可以使用人民幣直接結算。3月，中國大陸進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行達成首筆人民幣貸款合作，中法能源集團也完成首單以人民幣結算的LNG交易。

4月18日，印尼央行行長佩里．瓦吉約表示，印尼正推進「去美元化」和結算貨幣多樣化進程，已經與中國大陸、日本、馬來西亞和泰國四國實現本幣結算。4月29日，敘利亞總統阿薩德在與中國大陸政府中東問題特使翟雋會晤期間，提到放棄使用美元、選擇人民幣作為跨境貿易結算貨幣的新趨勢，並指出金磚國家可以在這個問題上發揮領導作用。

今年3月，埃及總統塞西批准該國加入金磚國家新開發銀行，埃及議會已於今年1月批准這一進程。埃及眾議院經濟委員會副主席哈米德表示，加入金磚國家新開發銀行對埃及有利，「我們將受益於在可持續發展、衛生、基礎設施、交通、水和電信等領域的財政和技術援助」，這也將減輕尋找美元以滿足進口的壓力，因為成員國可以使用本國貨幣進行貿易。